新開地アートひろば（兵庫県神戸市）で、きむらゆういち氏の絵本『あらしのよるに』を原作とした舞台公演が19日（金）から開催される。『豊岡演劇祭2025』でのプレ公演でも、演劇・ダンス・影絵の枠を超えたボーダーレスな舞台として大いに話題となったが、さらにバージョンアップしての上演となる。平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）には、パフォーマンスカンパニーto R