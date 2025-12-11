2025-26 TEMPEST ASIA CONCERT in Tokyo 2024年に日本デビューを果たしたTENPESTが、韓国でリリースされた7th Mini Album「As I am」をタイトルにしたアジアツアーの日本公演が決定した。来年2月1日（日）にZepp Shinjuku(TOKYO)で開催される。ファンクラブ先行受付（抽選）も開始された。ライブ情報2025-26 TEMPEST ASIA CONCERT in Tokyo日時：2026年2月1日（日）16:15/START 17:00 会場：Zepp Shinjuku(TOKYO)