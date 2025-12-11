NTT都市開発と東京電力パワーグリッドは、東京都千代田区の内幸町一丁目街区中地区でオフィス、ホテル、店舗、ホール、宴会場、産業支援施設などで構成する複合施設「NTT日比谷タワー」（千代田区内幸町）整備に着工した。延べ床面積約36万平方メートルで、国内最大級の大規模複合施設になる。電電公社時代に本社を日比谷に構えていたNTTは、本社を複合施設内に移転する。【こちらも】品川の武蔵小山駅前再開発、タワマンと店舗