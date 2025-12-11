Ｊ２千葉は１１日、オンラインでＪ１昇格プレーオフ決勝・徳島戦（１３日・フクアリ）へ向けた囲み取材を行った。準決勝では大宮に３点のビハインドから４点を奪い、劇的な逆転勝利。１―３の後半３２分に１点差に迫るゴールを決めたＭＦエドゥアルド（２８）は「（サポーター）すさまじいエネルギーをくれる。素晴らしい景色だったので、サポーターたちのために必ず（決勝も）勝たないといけない」と意気込んだ。決戦の相手は