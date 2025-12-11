８日、河北省晋州市の果物輸出企業で、ブドウを包装する従業員。（晋州＝新華社記者／楊世尭）【新華社晋州12月11日】中国河北省晋州市で、梨やブドウなどの果物が輸出の最盛期を迎えている。地元の果物輸出企業は、海外からの受注に品質と量で応えられるよう、選別や包装、出荷などの作業を急ピッチで進めている。同市の果樹栽培面積は約1万6千ヘクタールに及び、梨、ブドウ、スモモなどの年間生産量は70万トンを超え、生産額は