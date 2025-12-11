【新華社渭南12月11日】中国陝西省渭南市の長澗河遊水地湿地では冬を迎え、毎年恒例の越冬するオオハクチョウの飛来がピークとなっている。長澗河は中国五大名山の一つで西岳と呼ばれる華山の麓を流れる渭河の支流で、群れを成すオオハクチョウは水面を泳ぎながら餌を探し、羽ばたきながら戯れている。その光景は遠くにそびえる華山の峰々と映え合い、人と自然が調和し共生する生態の絵巻を描き出している。（記者/都紅剛）