歌手の工藤静香（55）が10日、Instagramを更新し「若いときのように簡単に体が動かないんです笑」とつづった、ダンス動画を公開「楽しそうにやっとるけど、なかなかハードだね〜」「けがだけ気をつけて下さいね！」など、様々な反響が寄せられている。【映像】TRF・CHIHARUとのダンス動画＆工藤静香の“すんごい豪邸”これまでにも、「すんごい豪邸」「自宅、森！！」と、驚きのコメントが寄せられた自宅の庭で育てた果物を収