佐賀県沖の有明海で、「秋芽ノリ」の初摘み作業が、夜間から未明にかけて盛んに行われている。県有明海漁協によると、今季は雨が少なく、栄養塩の不足が懸念されたが、赤潮が発生しなかったことなどから、色が黒く、質の良いノリに成長しているという。９日夜、漁業者らは暗い夜の海に漁船で繰り出した。海上で小舟に乗り換えると、１か月ほど前に種付けを行ったノリ網を機械で巻き取りながら、１５センチほどに成長したノリを