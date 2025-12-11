ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜台北/桃園線で2026年2月にチャーター便を運航する。台湾の連休に合わせて、6往復12便を運航する。台北/桃園発が2月13日・14日、東京/成田発が2月22日・23日の計2往復4便のみ、公式ウェブサイトの特設ページで販売する。片道最低運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」が40,000円、普通席「Standard」が8,000円、6歳以下の普通席「U6 Standard」が5,000円の定額となる。燃油サーチャージなし、諸