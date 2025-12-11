グーグルは、2026年初頭にも米国で展開する「YouTube TV」において、新プランの提供を開始する。ユーザーが自身の好みに合わせて特定のジャンルを選択できる。現時点では、新プランの料金体系は言及されていない。YouTube TVは、日本からは利用できない。 新たに提供されるのは、スポーツやニュース、エンターテインメントなど、視聴者の関心に合わせて構成された10種類以上のパッケ