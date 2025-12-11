タレントの堀ちえみが10日に自身のアメブロを更新し、60歳を迎える夫・尼子勝紀さんと堪能した料理を公開した。この日、堀は「今夜も表参道ヒルズへ」と切り出し「夕飯はフカヒレを、いただきました！」と尼子さんと豪華なディナーを楽しんだことを報告した。続けて、尼子さんについて「あと数時間で、50代は終了です。この10年はいろいろありました」と振り返り「これから60代のスタート。新たに頑張って！」とエールを送った。そ