タレントの渡辺満里奈が9日に自身のアメブロを更新。息子の18歳の誕生日を祝う会で、夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が感涙したことを明かした。この日、渡辺は「息子18歳の誕生日」と切り出し「ということで これから誕生会」と報告。「成人って！」と感慨深げにコメントした。続けて更新したブログでは「息子の手紙に泣く夫」と、名倉が涙を流す写真を公開。「手紙なんて泣いちゃうよね」とつづり、ブログを締めくくった