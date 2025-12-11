2024年6月に破産したアニメーション制作会社のガイナックスが2025年12月に法人として消滅したことを、ガイナックスの元メンバーでアニメ制作会社・カラー代表取締役の庵野秀明氏が報告しました。「株式会社ガイナックス」について | 株式会社カラーhttps://www.khara.co.jp/2025/12/11/251211/ガイナックスは1984年設立。1995年から1996年にかけて放送されたテレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の制作を手がけたことで広く知ら