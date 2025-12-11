ガイナーレ鳥取は11日、林健太郎監督が明治安田J2・J3百年構想リーグも引き続き指揮を執ることを発表した。現在53歳の林監督は東京大学運動会ア式蹴球部でヘッドコーチや、東京ユナイテッドFCでヘッドコーチ兼スポーツダイレクターを務めた後、ヴィッセル神戸でアシスタントコーチやヘッドコーチ、スカウト担当などを歴任し、2024年1月に鳥取の指揮官に就任した。昨季を13位で終えて迎えた2年目の今季は、2025明治安田J3リー