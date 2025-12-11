女優の波瑠と川栄李奈がダブル主演を務めるＴＢＳ系連続ドラマ「フェイクマミー」（金曜・後１０時）の公式サイトが１１日に更新され、１０月１７日に放送された第２話のクレジットで、脚本家に訂正があると発表した。「訂正のお知らせ」と題して報告。「金曜ドラマ『フェイクマミー』第２話のスタッフクレジットについて、下記の通り訂正いたします」とし、「（誤）脚本園村三（正）脚本麻林由園村三」と訂正を伝えた