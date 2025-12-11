日本製鉄は12月9日、同社の高耐食性フェライト系ステンレス鋼板「SUS445J2」が、あなぶきアリーナ香川(香川県立アリーナ)およびKUROKIRI STADIUM(宮崎県山之口陸上競技場)の屋根に採用されたと発表した。あなぶきアリーナ香川(香川県立アリーナ)○「あなぶきアリーナ香川」への採用2025年2月に開館した「あなぶきアリーナ香川」は、1万人収容のメインアリーナにサブアリーナと武道施設を加えた3施設で構成され、瀬戸内海の小島を思