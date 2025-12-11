安全なデジタル社会を目指すエルテスは12月10日、今年10月に実施したインターネット調査「転職時の情報管理に関するアンケート」の概要を発表。約5人に1人が情報持ち出しの経験があるという結果を発表した。転職経験者を対象としたアンケートの有効回答者300名のうち、退職時に前職の業務で使用していた情報(紙・データなど媒体を問わず)を持ち出したとした経験は約20%にあたる57人。持ち出した情報(複数選択可能)は「顧客情報（顧