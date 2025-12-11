【モデルプレス＝2025/12/11】女優の北川景子が10日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の吉沢亮との2ショットを披露し、反響が寄せられている。【写真】人気歌手と結婚・39歳国民的女優、微笑ましい育児中の1コマ◆北川景子、吉沢亮との2ショット披露この日、北川と吉沢は、都内で行われた「ELLE CINEMA AWARDS 2025」授賞式に出席。本アワードは、その年に公開された映画の中から、ファッション・メディア「ELLE」が選ぶベスト作