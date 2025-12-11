グリーンハウスフーズが展開する「とんかつ新宿さぼてん」は、2026年1月1日から全国の店舗で、4種類の福袋を販売する。ラインアップは「お楽しみ福袋」1,500円、「カレー福袋」2,500円、「かつモン福袋」3,100円、「プレミアム福袋」3,600円(各税込)を取りそろえる。いずれも各店舗にて数量限定で発売し、なくなり次第終了となる。福袋には、店舗で使えるクーポン券のほか、定番商品「特撰やわらかヒレかつ」の引換券、ドレッシン