江蘇省の高齢者介護サービス企業が展示した高齢者向け製品。（資料写真、南京＝新華社配信）【新華社南京12月11日】中国は現在、政策の提供や科学技術の活用など多方面からシルバー経済に力を注ぎ、大きな潜在力を持つ消費市場の活性化を加速させつつある。統計によると、中国では60歳以上の高齢者人口が3億1千万人を超えており、今年のシルバー経済（高齢者関連の経済活動）消費額は9兆元（1元＝約22円）に達し、2030年には20兆