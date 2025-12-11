女優でモデルのKoki,（22）が11日、自身のインスタグラムを更新。秋冬コーデを披露した。「Outfit of the day」と書き出したKoki,。「A little stroll around the city」とつづって、待ちを散歩したことを伝えた。「Jacket and bag Merci beaucoup」と記してメンションしたのは、ルイ・ヴィトン。イエローが映えるチェックのジャケットに、モノグラムのハンドバッグを携えたコーデをアップした。ファンからの“いいね”は4