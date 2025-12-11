高市総理はきょう、衆議院予算委員会で都市と地方の税収格差の是正を進めたいと述べ、法人事業税の再分配制度の強化などが検討の対象になるとの考えを示しました。衆議院予算委員会では11日、今年度の補正予算案をめぐり審議がおこなわれ、有志の会の緒方林太郎衆院議員は、法人が事業をおこなう都道府県や市町村に納める▼法人事業税や法人住民税、▼固定資産税の一部などをめぐり、税金が東京に集中していることを問題だとして見