気象台は、午後2時38分に、大雨警報（土砂災害）を秋田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・秋田市に発表 11日14:38時点沿岸では、11日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報【発表】・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量20mm■能代市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量20mm■男鹿市□大雨警