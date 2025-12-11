函館空港に緊急着陸した丘珠発秋田行きの日航2823便＝11日午後2時40分、北海道函館市11日午後1時半ごろ、北海道エアシステム（HAC）が運航する丘珠発秋田行きの日航2823便が函館空港（北海道函館市）に緊急着陸した。機体はプロペラ機で、二つあるエンジンのうち一つが停止した。乗客乗員26人にけがはなく、HACが原因を調べる。同便で秋田に出張予定だった会社員友田隆啓さん（46）は、窓際の座席から目撃した状況として、右の