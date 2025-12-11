県内は11日、高気圧に覆われおおむね晴れていますが、12日は冬型が強まり、寒気の影響を受ける見込みで、雪時々曇りで、雷を伴う所があるでしょう。日中の気温は11日より大幅に下がり、10℃以上低くなる見込みです。では、今後の天気はどうなるのでしょうか。新潟地方気象台が11日に発表した1か月予報によると北陸地方では寒気の影響を受けにくい時期があるため、向こう1か月の気温は高く、特に12月20日からの1週間は気温がかなり