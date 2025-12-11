西武の西川愛也外野手（26）が11日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、3500万円増の年俸5700万円でサインした。8年目の今季はリードオフマンとして124試合に出て打率2割6分4厘、10本塁打、38打点。広い守備範囲と球際の強さなども評価されて初の「三井ゴールデン・グラブ賞」にも選ばれた。「個人としても、チームとしてももっといけた。来年は最多安打と全試合出場を」と意気込む西川だが、より一層の成長を