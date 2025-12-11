J3の鹿児島ユナイテッドFCは11日、新監督に村主（すぐり）博正氏（49）が就任すると発表した。静岡県出身で、選手時代は主にMF。本田技研工業から札幌やV川崎（現東京V）、大宮、鳥栖、福岡でプレーした。指導者としては2022年にいわきの監督としてチームをJ3優勝、J2昇格に導いた。今季はJ1岡山でコーチを務めた。鹿児島はJ2昇格争いが大詰め※さしかかっていた11月、「強化組織における基本的なビジョンおよびスタンスに相