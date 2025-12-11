九州で生まれ育ったスピードスター候補が、SVリーガーとして地元九州を舞台に羽ばたく。バレーボールの全日本大学選手権（全日本インカレ）の女子で準優勝した鹿屋体大（鹿児島）の山下遥華（4年）が、来季2026〜27年シーズンからSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスに加入することが内定した。ポジションはミドルブロッカーで、背番号は「21」。わくわくとドキドキが交錯している。「すごい方々とこれから一緒にできるのは