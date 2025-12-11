県警は県公安委員会が「特定危険指定暴力団」に指定している「五代目工藤会」について指定期間の1年間延長を決めたと発表しました。県警によりますと10日、県公安委員会は「五代目工藤会」の特定危険指定暴力団等としての指定期限を1年間延長すると決定したということです。五代目工藤会は2012年から特定危険指定暴力団に指定されています。指定区域は下関市、山口市、防府市でこの区域内で市民などに不当な要求や暴力行為などを行