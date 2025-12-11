俳優の榮倉奈々（37）が11日、都内で行われた味の素AGF『カフェオレちゃんもインスタントん♪CAFE by Blendy』オープニングイベントに登壇し、利きカフェオレに挑戦した。【写真】カワイイ！全問正解で喜ぶ榮倉奈々榮倉のこの日の衣装は、2023年に立ち上げた自身のアパレルブランドの服でコーディネート。「ポップアップが“ミルクマッチ”ということで、ブラウンと白できました」とアピールした。続けて「ふんわりした袖とか