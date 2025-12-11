１１日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値に比べ０・０４０％低い１・９１５％まで低下（債券価格は上昇）した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１０日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、政策金利の追加利下げを決めた。米国の長期金利が低下したことで、日本の長期金利も低下している。