アミューズメント施設の企画や運営を手がける「バンダイナムコエクスペリエンス」が、大学や専門学校との連携を強化している。今月１４日には同社が運営する娯楽施設で、湘南工科大（神奈川県藤沢市）の学生が社員から助言を受けつつ考案したアクティビティーの体験コーナーが設けられる。人材育成とともに、学生の感性を自社の企画につなげる狙いがある。学生が考案したのは、「四人五脚」状態で音楽に合わせて踊り、スタッフ