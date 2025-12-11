広島・会沢翼捕手（３７）が１１日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、減額制限（１億円以下は２５％）を超える３７・５％（３０００万円）ダウンの年俸５０００万円でサインした（金額は推定）。昨季は５７試合の出場も、今季は出番を減らして２４試合の出場。打率・１１６、０本塁打、１打点と不本意な成績に終わり「仕方ないと思う」と潔く受け止めた。来季がプロ２０年目。チーム最年長のベテランは