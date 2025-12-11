東京・六本木のテレビ朝日社屋から男性が転落し、死亡したことについて１１日、テレビ朝日がコメントを発表した。１０日午後６時５０分頃に「テレビ朝日の建物から人が落ちた」との１１０番通報があり、転落した男性は、その場で死亡が確認された。男性が転落した際に通行人の男性と接触し、通行人の男性が軽傷を負った。テレビ朝日は取材に対して「昨日、本社社屋より転落したとみられ、死亡した男性は当社の社外スタッフで