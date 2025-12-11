５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が、１１日までに自身のインスタグラムを更新。主演ドラマの最終回を伝えた。日本テレビ系連続ドラマ「ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだった」（水曜・午後１０時）で、女優の桜田ひよりとともにダブル主演を務める佐野は「２２：００からエスケイプ最終話！！ハチとリンダの最後を見届けて下さい！ひかるが似顔絵描いてくれた宝物ありがとうねらいちゃん！」