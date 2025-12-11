実力派オートレーサーで皇帝の愛称で親しまれた池田政和選手が９日、死去した。５２歳。病気療養中だった。池田選手は１９７３年２月１１日生まれ。埼玉県出身。川口所属。９３年７月２日選手登録の２３期生として船橋オートレース場所属でデビュー。９８年、浜松オートの第４０回スピード王決定戦でＧＩ、同年の船橋ウィンターカップでＧ?のタイトルを手にしブレーク。９９年、川口オートで行われた第３１回日本選手権オート