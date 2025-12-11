ＪＲＡは１２月１１日、令和８年度の新規調教師試験の合格者を発表し、会見を行った。美浦の古賀大生（ひろき）調教助手（３５）は祖父の末喜氏と、トキオパーフェクト、シンコウスプレンダなどを管理し、重賞を１０勝した父の史生氏も元調教師。晴れて“３代目”の誕生となり、「祖父、父が調教師をしていた関係もあり、幼い頃からのあこがれの職業のひとつでした」と志望動機を明かした。１４年１０月にＪＲＡ競馬学校厩務