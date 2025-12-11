今の時期、スーパーで目立つのはやっぱりぶり。ということで、今日のおかずはサクサクころものぶりカツに。ほお張った瞬間の、ふんわりほろりとほどける食感が、まさに至福。削り節入りの和風タルタルとも好相性で、ご飯を手放す暇もありません。ぶりをさらにおいしくする下ごしらえのコツとともにご紹介します！『ぶりカツ 和風タルタルソース添え』のレシピ材料（2人分）ぶりの切り身……2切れ（約200g） 水菜……1/4わ（約50g）