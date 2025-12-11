１７時半にスイス中銀政策金利が発表される。ゼロ金利の維持が見込まれる。１１月のスイス消費者物価指数が予想外に鈍化して前年比０となっているが、スイス中銀はマイナス金利再開は避けるとみられている。 中銀政策金利（2025年 第4四半期）17:30 予想0.0%前回0.0%（スイス中銀政策金利)