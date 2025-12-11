リンクをコピーする

アジア株上げ帳消し、オラクル決算がFOMC利下げを台無しにAI過剰投資懸念再燃 東京時間14:05現在 香港ハンセン指数 25550.02（+9.24+0.04%） 中国上海総合指数 3882.72（-17.78-0.46%） 台湾加権指数 28062.51（-338.22-1.19%） 韓国総合株価指数 4123.31（-11.69-0.28%） 豪ＡＳＸ２００指数 8594.50（+15.14+0.18%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84512.38（+121.11+0.14%） ア