東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 雇用統計（11月）09:30 結果-2.13万人 予想2.00万人前回4.11万人（4.22万人から修正）（雇用者数) 結果4.3% 予想4.4%前回4.3%（失業率) ※要人発言やニュース 【中国-メキシコ】 メキシコ政府 複数アジアからの1400以上製品に5%-50%の関税を課す法案可決 中国製自動車に最も高い50%の関税が課される 中国商務省 一方的な関