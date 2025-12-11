６日、輸入されたチェリーを確認する南沙税関の職員。（広州＝新華社配信）【新華社広州12月11日】中国広東省広州市の南沙港2期バースにこのほど、コンテナ369個分、総重量7800トン以上のチリ産チェリーを積んだ貨物船「チェリーエクスプレス」が到着した。2025〜26年の南半球産チェリーシーズンに南沙港に海運直行便で到着した最初の輸入チェリーで、全国でも今季初となった。南半球産チェリーのシーズンは例年11月から翌年2