大分市佐賀関の大規模火災 大分市佐賀関で11月発生した大規模火災について、大分県警は11日、火元は火事で亡くなった男性の自宅だと発表しました。 ◆大分県警 古長祐二 警備部長「火元については（亡くなった）男性の自宅だと特定したが、出火原因については現時点では特定に至っていない」 大分市佐賀関で11月18日に発生した火事では187棟が焼け、76歳の男性が亡くなりました。 火災現場 赤い丸が火元の家が