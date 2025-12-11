青山学院大学の箱根駅伝壮行会が行われ、原晋監督が意気込みを語りました。壮行会冒頭で挨拶を行った原監督。今シーズンを振り返り「シーズン当初は新体制となり、学生たちには『箱根駅伝、勝つ確率は0％だよ』とその事実を伝え、『では勝つためにはどうするのか。11年で8度勝っている正しいメソッドが我々にはある。それを真摯に向き合って真剣に努力していけば自ずと力はついてくるぞ』と、そんなかけ声をかけました」と語ります