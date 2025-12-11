JKAは「SG第40回スーパースター王座決定戦」トライアル戦（12月27日）の1走目（11、12R）の組み合わせを以下の通り、発表した。枠番は前検日に優先順位上位選手から選択する。▽11R青山周平（優先順位2位）鈴木圭一郎（同3位）鈴木宏和（同6位）佐藤摩弥（同7位）中村雅人（同10位）早川清太郎（同11位）吉林直都（同14位）篠原睦（同15位）▽12R佐藤励（優先順位1位）黒川京介（同4位）金子大輔（同5位）有吉辰也（同8位）荒尾