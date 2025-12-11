日本ハム、オリックス、阪神で活躍した糸井嘉男氏が１０日放送のＴＢＳ系「巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会」にＶＴＲ出演。現役時代、死球を受けたときの衝撃のエピソードを明かした。この日は「１日１キロ以上は太れない？」として、１日１キロ以上３日間連続で太ることができるかどうかを、お笑いコンビ・ＴＩＭのレッド吉田、関西ジュニア・池田侑希弥ともに体を張って検証した。検証中、“超人”の異名を取る