日本サッカー協会(JFA)は11日、理事会を行い、2027年のU-20ワールドカップを目指すU-18日本代表の監督に前湘南ベルマーレ監督の山口智氏(47)が就任することを決議した。元日本代表DFの山口氏は21年9月から湘南の監督を担当。今季までの4年半でFW大橋祐紀、FW町野修斗、DF鈴木淳之介ら現役日本代表選手を育てた実績を持つ。同日、メディアブリーフィングを行った山本昌邦ナショナルチームダイレクターは「いま代表にいる町野、