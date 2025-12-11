WEST.の小瀧望が個人Instagramで、濱田崇裕（「濱」は異字体が正式表記）とKing ＆ Princeの永瀬廉と撮影した『2025 FNS歌謡祭』第2夜（12月10日放送）のオフショットを公開した。 【写真】小瀧望と濱田崇裕、“かわいいかわいい後輩”永瀬廉の『FNS歌謡祭』オフショットなど①～③ ■肩を組んで楽しそうに笑う3人の姿が公開 番組でWEST.は「ウェッサイソウル！」と山下達郎「クリスマス・イブ」のカバー