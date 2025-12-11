卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は11日、女子シングルス1回戦が行われ、世界ランキング14位の大藤沙月（ミキハウス）が、同11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）と対戦。ゲームカウント4－0で勝利し、準々決勝進出を決めた。 ■元チームメイト対決を制する 今季飛躍を遂げ、シングルスでファイナルズ初出場となった橋本と、2年連続出場となる大藤。昨季までTリーグ・日本ペイントマレッツでチ