総合格闘技イベント「UFCファイトナイト・ラスベガス112」が13日（日本時間14日）、米国・ラスベガスにて開催される。メインイベントでフライ級2位のブランドン・ロイバル（米国）と対戦する6位のマネル・ケイプ（アンゴラ）は10日（同11日）の試合前インタビューでタイトル挑戦に意欲。フライ級王座を戴冠したら「リマッチを日本ですることができるだろう」と、堀口恭司との再戦にも言及した。 ■平良達郎が有力視される